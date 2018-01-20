Tuz ihtiyacı mağaradan

Tuz havzasında kaya tuzu elde edebilmek üzere dağların delinmesi sonucunda oluşan tuz mağarası, egzotik bir görüntüye sahip olurken, elde edilen kaya tuzu 2004 yılına kadar TEKEL tarafından çıkartılıyordu. Özelleştirilip, kiraya verilen kaya tuzu mağarasında, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmaya göre, kaya tuzu kalınlığı 200 ile 400 metre arasında değişiyor. Yaklaşık 70 metre derinliğe, 500 metre uzunluğa sahip mağara içindeki 55 civarındaki galeriden günlük 500 ton civarında çıkarılan kaya tuzu, şu günlerde özellikle karayollarındaki buzlanmaları önlemeye yönelik olarak değişik bölgelere gönderiliyor. Sekili Kaya Tuzu Havzası’ndan çıkartılan tuz, karayolları, hayvancılık ve tekstil sanayinde tercih ediliyor. Son yıllarda ise, bazı sağlık merkezlerinde kurulan odaların zemin, tavan ve duvarlarına döşenerek astım hastalarının tedavisinde, heykel oymacılığı, süsleme gibi alanlarda da kullanılmaya başlandığı kaydedildi.