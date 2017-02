Tutuklamalara devam

Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen ve KHK ile açığa alınan Şefaatli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M.B. isimli şahıs emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur” ifadelerine yer verildi.



SORGUN’DA 1 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli yazışma sistemi 'ByLock' sistemini kullandığı tespit edilen5 eski öğretmenden 1’i tutuklandı.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada “Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmen olarak görev yaparken KHK ile ihraç olan eski öğretmenlere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde örgütün gizli yazışma sistemi olan ByLock sistemini kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Sorgun Cumhuriyet Savcılığınca eski öğretmen olan M.Y., G.M., T.A., V.C. ve R.D. isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı alınmış olup, talimat doğrultusunda şüpheli şahıslar Sorgun Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmış, evrakları hazırlanan R.D., G.M., T.A. ve M.Y isimli şahıslar cumhuriyet savcılığına sevk edilmiş, R.D., G.M. ve T.A. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, M.Y. isimli şahıs tutuklanmış, V.C. isimli şahısın ise gözaltı işlemi devam etmektedir. Ayrıca bahse konu olayla ilgili olarak örgütün gizli yazışma sistemi ByLock sistemini kullandığı tespit edilen N.S., M.H., E.C., H.E., H.B., G.B., G.K., Ş.Ö., A.H., V.Ş., H.K., B.A., F.D., M.Ş., H.K., K.A., ve H.A. isimli şahıslar tespit edilmiş olup gözaltı kararı alınmak üzere soruşturmaları devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.