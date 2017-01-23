Sivas’ta toplandılar

Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Ajansın Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Kemal Yurtnaç, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci katıldı.





Toplantının açılış konuşmasını yapan Sivas Valisi Davut Gül, kalkınma ajansının Sivas, Kayseri ve Yozgat illerinin hazırladığı sosyal projelere destek veren bir ajans olduğunu söyledi.



