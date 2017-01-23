Sivas’ta toplandılar

Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Ajansın Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Kemal Yurtnaç, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Sivas Valisi Davut Gül, kalkınma ajansının Sivas, Kayseri ve Yozgat illerinin hazırladığı sosyal projelere destek veren bir ajans olduğunu söyledi.
Toplantıda 2016 yılında yapılan ve 2017 yılında yapılması planlanan işlerler ilgili fikir alışverişinde bulunacaklarını dile getiren Vali Gül, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda ajansımızın destekleri inşallah daha da artar. Girişimciler, yenilikçi fikirleri olanlar ajansımıza projelerini sunsunlar. Mart ayı itibari ile hangi projelerin uygulanacağı ve hangi sektörlere destek verileceği belli olacak” dedi.
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