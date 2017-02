Kayseri’de medya buluşması

Kayseri’de düzenlenen Yerel ve Bölgesel Medya Buluşması’na Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile basın yayın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kayseri, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Sivas, Kırşehir ve Aksaray illerinden 100’e yakın basın mensubunun katıldığı toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Kimliksiz ve sağlıksız yapılara sahibiz. Önümüzdeki yıllarda alacağımız kararlar şehirciliğin geleceğini etkileyecek” dedi.