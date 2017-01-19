Ana SayfaEğitim

Veda etti

19 Ocak 2017 Perşembe 06:20
Bu haber 16 kez okundu

Yozgat’ta yaklaşık 5 yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Saim Kuş’un Yozgat’taki görevi son buldu. Saim Kuş’un yeni görev yeri Milli Eğitim Bakanlığı oldu.

Veda etti
Yozgat’ta yaklaşık 5 yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini sürdüren ve Yozgat eğitiminin gelişmesi adına yoğun bir gayret ve tempoyla çalışan başarılı eğitimci Saim Kuş’un Yozgat’taki görevi son buldu.

Önceki gün yeni görev yazısının bakanlık tarafından kendisine tebliğ edildiğini belirten Saim Kuş, bu kapsamda ziyaret turlarına da başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Ercan Akay ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Saim Kuş, Genel Koordinatör Erhan Kayhan, Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz’ın konuğu oldu.

Yozgat’ta yaklaşık 5 yıldır büyük bir özveri ve yoğun mesaiyle, Yozgat eğitimi için mesai yaptığını belirten Saim Kuş, “Buradaki görev süremizin sonuna geldik. Yozgat’ta büyük bir keyif ve heyecanla çalıştım. Hep birlikte güzel işler yaptığımız düşüncesindeyim. İkinci memleketim Yozgat’ın bendeki yeri her zaman ayrı olacak” dedi.

Gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan, Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Saim Kuş’a teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim