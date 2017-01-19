Yozgat’ta yaklaşık 5 yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini sürdüren ve Yozgat eğitiminin gelişmesi adına yoğun bir gayret ve tempoyla çalışan başarılı eğitimci Saim Kuş’un Yozgat’taki görevi son buldu.





Önceki gün yeni görev yazısının bakanlık tarafından kendisine tebliğ edildiğini belirten Saim Kuş, bu kapsamda ziyaret turlarına da başladı.





İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Ercan Akay ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Saim Kuş, Genel Koordinatör Erhan Kayhan, Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz’ın konuğu oldu.





Yozgat’ta yaklaşık 5 yıldır büyük bir özveri ve yoğun mesaiyle, Yozgat eğitimi için mesai yaptığını belirten Saim Kuş, “Buradaki görev süremizin sonuna geldik. Yozgat’ta büyük bir keyif ve heyecanla çalıştım. Hep birlikte güzel işler yaptığımız düşüncesindeyim. İkinci memleketim Yozgat’ın bendeki yeri her zaman ayrı olacak” dedi.



