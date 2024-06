Yozgat Alacalıoğlu İlkokulunda görev yapan Anasınıfı Öğretmeni Figen Baran'ın rehberliğinde "Open All Doors To Be Well" adlı eTwinning Projesi hayata geçirildi.

Alacalıoğlu İlkokulunda görev yapan Anasınıfı Öğretmeni Figen Baran'ın rehberliğinde yürütülen "Open All Doors To Be Well" adlı eTwinning Projesi aralık ayında başlayıp nisan ayında sona erdi. Projeye Türkiye, Bulgaristan, Azerbaycan, Litvanya, Romanya, Polonya, Yunanistan ve Bulgaristan'dan öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Projede LifeComp yaklaşımının strateji olarak benimsendiğini dile getiren Anasınıfı Öğretmeni Figen Baran, “Karma ülke ekipleriyle oluşturulan özgün ve esnek aktivite planları, ‘Wellbeing’ isimli maskot rehberliğinde hayata geçirilmiştir. Öğrenciler bu kapsamda fiziksel, duygusal, sağlık, olumlu ilişkiler, dayanıklılık, amaç ve anlam duygusunu deneyimlemişlerdir. Proje içerisinde yapılan etkinliklerle öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal refahı desteklenmiştir” dedi.

Proje kapsamında yapılan afiş ve logo yarışmalarında ise Figen Baran’ın hazırlamış olduğu afiş ve logo birinci seçildi.