Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu Rehber Öğretmeni Mustafa Seyfi, anasınıfı ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için velileri uyardı.

Rehber Öğretmeni Mustafa Seyfi, birinci sınıf ve anasınıfı öğrencileri için eğitim ve öğretim döneminin başladığını söyledi.

“VELİLERİN SABIRLI OLMALARI ÇOK ÖNEMLİ”

Rehber Öğretmeni Seyfi, “Uyum süreci içerisindeyiz. Rehber öğretmeni olarak velilerden beklentim uyum sürecinin normal bir süreç olduğu, okula yeni başlayan çocukların anne ve babaları gibi bütün velilerin kaygılı, endişeli ve heyecanlı olduğu gözlenmektedir. Bu durum çok normal ve çok doğal süreçtir. Bu sürecin doğal bir şekilde atlatılması. Çocukların kesinlikle yargılanmaması, çocuğunuzu olduğu gibi kabul edilmesi, velilerin sabırlı olmaları çok önemli. Eğitim süreç işidir çocuklarıyla birlikte sınıfa girip çıkmaları bu süreçte çok önemli heyecanlı. İlerleyen zamanda velilerin kesinlikle sınıfa girmemeleri gerekiyor. Velilerin çocuklarını okulun bahçesine bırakıp vedalaşmaların ne çok uzun ne çok kısa olması gerekiyor” dedi.

“KAYGILAR YÜZE VURULMAMALI”

Çocukların kaygıları varsa bunu kesinlikle yüze vurulmaması gerektiğini dile getiren Rehber Öğretmeni Seyfi şunları söyledi: “Çocukların her zaman olduğu gibi kabul edilmesi gerekiyor. Çocuklarımızı ne olursa olsun evde, dışarda, okulda, arabada her zaman sevgi ile karşılamamız gerekiyor. Çocuklarımız asla ve asla bu süreçte olumsuz davranışlarına olumlu davranış her zaman övüp ve takdir etmemiz gerekiyor. Olumlu davranışlarını översek bu konu daha sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz. Çocuğun kaygılarını yada okulla ilgili velilerimizin kaygılarını kesinlikle çocuğumuzun yanında dile getirmememiz gerekiyor bu konu çok önemli süreç. Çocuklarımız ağlayabilir, okuldan kaçabilir, okula gelmek isteyebilir bu durum çok normal bir süreç. Çocukların hayatının en önemli dönüm noktalarından biride ilköğretime başlamaktır. Çocuklar bu süreçte yeni arkadaşlar edinecektir yen öğretmen olacak, toplumsal hayata hazırlanacaklar. Bizler rehberlik servisi olarak her zaman velilerimiz bizlerde yardım alabilirler. 2024-2025 eğitim-öğretim yılımız hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”