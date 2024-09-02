Etkinlik kapsamında, gençlere 112 Acil Çağrı hakkında bilgi verildi ve broşürler dağıtıldı.

Acil çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiği vurgulanan etkinlikte, yetkililer, "Vatandaşlarımızın acil yardım hattına asılsız ihbarlarla başvuruda bulunması, hat yoğunluğuna neden olarak diğer vatandaşların can ve mal güvenliğini riske atmaktadır. Acil yardım hizmetini sağlayan personelin gereksiz ihbarlarla meşgul edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Her bir saniye hayati önem arz etmektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yalnızca gerçek acil durumlarda aramaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi hakkında bilgi veren ekipler, "Ülkemizdeki çeşitli acil yardım çağrıları için (yangın, sağlık, güvenlik-asayiş) mevcut farklı numaraların tek bir numara altında toplanmasını sağlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezleri kurulmaktadır. Bu merkezler, sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve diğer birimlerin aynı mekânda bulunarak koordinasyon imkânı sağladığı co-location modeli ile yapılandırılmıştır. Bu model sayesinde çağrıların alınması, olayların takibi ve koordinasyonu tek bir salon içinde yapılmaktadır. 112 sisteminin iki temel amacı; vatandaşların birden fazla numara yerine tek numarayı bilmelerini sağlamak ve acil çağrılara hızlı bir şekilde yanıt vermektir" dedi.

Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin 81 ilde tüm ilçeleri kapsayacak şekilde kurulacağını belirtti. Merkezler, ilgili vali yardımcısının koordinasyonunda hizmet verecek ve İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenecek. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen maddeyle, acil çağrıları karşılamak ve koordinasyonu sağlamak üzere bu merkezler kurulacak.

112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi sayesinde, vatandaşların ve yabancıların birden fazla numara bilme zorunluluğu ortadan kalkmış, maliyet tasarrufu sağlanmış, hizmette etkinlik artırılmış ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanmıştır. Ayrıca, çağrılar kayıt altına alınmış, yabancı dil bilen personel istihdam edilerek yabancıların hizmetten yararlanması sağlanmış, iller arasında uygulama birliği oluşturulmuş ve teknik sistemlerin standartları yükseltilmiştir. Coğrafi bilgi sistemleri ve araç takip sistemleri sayesinde, olay mahallinin tespiti ve ekiplerin yönetimi daha verimli hale gelmiştir. Uluslararası standartların entegrasyonu ile sistemin kalitesi artırılmıştır.