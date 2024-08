Yozgat’ta “Çapanoğlu Büyük Cami ‘Cumada Hızır Bulunması’” efsanesi halk tarafından merak ediliyor. Merak edilen bu efsaneyi sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde…

Yozgat'ta, Çapanoğlu Büyük Cami ile ilgili olarak dilden dile aktarılan bir efsane, bölge halkının inancını ve manevi bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye Kültür Portalı'ndan elde edilen bilgilere göre, bu efsane Hızır Aleyhisselam'ın cami inşaatı sırasında ortaya çıkışını ve halkın bu olaya duyduğu derin inancı konu alıyor.

Efsaneye göre, Çapanoğlu Büyük Cami inşaatı sırasında harç karan işçilerden birinin yanına, aksakallı yaşlı bir adam gelir. Camiye emek vermek için çalışan bu adamdan küreği ister ve bir süre harç karma işini üstlenir. Bu adam harç kardıktan sonra küreği tekrar işçiye vermek ister ancak işçi, küreği geri almak yerine yaşlı adama şöyle der: "Ben senin kim olduğunu biliyorum. Her sabah namazında bu camide olacağına söz verirsen, küreği alırım. Yoksa almıyorum."

Bunun üzerine yaşlı adam, "Her sabah namazı için söz veremem ama, her kandil ve cuma namazlarında bu camide olacağıma söz veriyorum" diyerek küreği geri verir. İşçi, bu sözden sonra küreği alır ve yaşlı adam oracıkta kaybolur. İnanca göre, bu aksakallı ihtiyarın Hızır Aleyhisselam olduğuna inanılmaktadır ve halk, Hızır'ın her cuma ve kandil namazlarında Çapanoğlu Büyük Cami'nde hazır bulunduğuna inanır.