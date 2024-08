Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) Rektörlüğüne Yozgatlı olan Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil atandı. Bu gelişme, üniversite camiasında büyük ilgi uyandırdı. Peki, Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil kimdir?

PROF. DR. AHMET YOZGATLIGİL’İN HAYATI VE KARİYERİ

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 1975 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makina Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Doktora eğitimini 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Drexel Üniversitesi’nde enerji alanında gerçekleştirdi. Doktora sonrası araştırmalarını iki yıl süresince University of Maryland ve National Institute of Standards and Technology (NIST)’te yaptı.

2007 yılında Türkiye'ye dönerek ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliğine başlayan Yozgatlıgil, 2014 yılında doçent, 2019 yılında ise profesör unvanını aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde NASA Glenn Research Center, NIST ve Argonne National Laboratory'de; Japonya’da Japan Microgravity Center (JAMIC) ve Fransa’da CNRS'de motor teknolojileri ve yanma konusunda misafir araştırmacı olarak görev yaptı.

ODTÜ'de araştırma, inovasyon ve uluslararasılaşmadan sorumlu Rektör Yardımcılığı görevini yürütmesinin ardından, 2020 Nisan ayından itibaren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

YENİ DÖNEMDE ODTÜ'NÜN YÖNÜ NE OLACAK?

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’in ODTÜ Rektörlüğüne atanması, üniversitenin gelecek stratejileri ve araştırma odaklı vizyonu açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yozgatlıgil’in akademik birikimi ve uluslararası deneyimi, üniversitenin global alandaki etkisini artırması bekleniyor.

ODTÜ’nün yeni rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, üniversitenin akademik ve araştırma kapasitesini daha da ileriye taşıyacak projelerle gündemde olacak. Ataması, üniversite camiasında ve akademik dünyada büyük bir merak ve heyecanla karşılandı.