Arif Çetin’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Arif Çetin kimdir? İşte detaylar…

ARİF ÇETİN KİMDİR?

Orgeneral Arif Çetin, 1959 yılında Ankara'nın Kalecik ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1980 yılında Kara Harp Okulu’ndan Teğmen rütbesiyle mezun olan Çetin, bir yıl sonra Piyade Okulu'nu da başarıyla tamamlamıştır. 1981-1989 yılları arasında farklı birliklerde takım, bölük ve ilçe jandarma komutanlıklarında görev yapmış olan Orgeneral Çetin, 1991 yılında Kara Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur.

Kurmay subay olarak, 1991-1995 yılları arasında Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanlığı Harekât ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nde plan subayı olarak görev yapmış, ardından 1995-1996 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı Genel Plan Prensipler ve Koordinasyon Başkanlığı’nda İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 1996-1998 yılları arasında Personel Başkanlığı Plan Yönetim Koordinasyon Daire Başkanlığı'nda şube müdürlüğü ve 1998-2000 yılları arasında Kurslar Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

2000-2002 yılları arasında Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümeni Kurmay Başkanlığı, 2002-2004 yılları arasında Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve 2004-2005 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Plan ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, 2005-2006 yılları arasında Harekât Başkanlığı Asayiş Dairesi Başkanlığı ve 2006-2007 yılları arasında Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı görevlerinde başarıyla görev almıştır.

2007 yılında Tuğgeneralliğe terfi eden Orgeneral Çetin, bu rütbede 2007-2009 yılları arasında Şırnak 22’nci Taktik Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı ve 2009-2011 yılları arasında Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında Tümgeneralliğe terfi eden Çetin, 2011-2013 yılları arasında İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı ve 2013-2016 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür. 2016 yılında Korgeneralliğe terfi eden Arif Çetin, 2016-2017 yılları arasında Jandarma Asayiş Komutanlığı görevini yürütmüştür.

Orgeneral Arif Çetin, 2017 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan 2017/346 sayılı kararname ile Orgeneralliğe terfi etmiş ve Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştır. Orgeneral Çetin, Bayan Nurhayat Çetin ile evli olup, iki çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir.

ARİF ÇETİN GÖREVİNDEN NEDEN AYRILDI?

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı.