Buluşmaya İl İstişare Heyeti Başkanı Ahmet Topuz, Akademik Danışman Öğr. Gör. Samet İşbilen ve MTTB Gençlik Teşkilatı katılım sağladı.

İl Başkanı Muhammed Emin Yurdusever konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu toplantı, iki teşkilatın kardeşlik ve birlik içinde hareket etme iradesini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirdik. Hemşerimiz IGMG Offenbach Mevlana Camii Şube Başkanı Alparslan Sarıkaya, Gençlik Başkanı Yunus Candan'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ortak geçmişlerimiz ve bu geçmişin sunduğu dersler üzerinden bugünkü milliyetçi ve muhafazakâr değerlerin nasıl korunup geliştirilebileceğimiz konusunda istişarelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

IGMG Başkanı Alparslan Sarıkaya ise “MTTB'nin misafiri olmaktan oldukça memnunuz önümüzdeki günlerde çeşitli istişarelerimiz devam edecek. Eski dostlukların anıları canlandırıldı ve gelecek nesillere aktarılacak ortak projeler üzerine konuştuk. İslami ve milliyetçi değerlerin toplumda daha fazla görünür kılınmasının ayrıca, gençlerin bu değerleri benimseyip yaşatmaları için eğitim ve sosyal projelerde iş birliği yapılmasının önemi bu günlerde daha elzem olmuştur” dedi.

Ayrıca her iki teşkilat, Almanya'dan Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den Almanya'ya giden teşkilat mensuplarına her zaman kapılarının açık olduğunu ve her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirttiler. Bu anlamlı buluşma, MTTB Yozgat ve IGMG Offenbach teşkilatlarının, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla gelecekteki projelerde birlikte çalışma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Her iki teşkilat da, Türkiye ve Almanya'da güçlü bir toplumsal yapı inşa etme hedefiyle hareket edeceklerini açıkladı.