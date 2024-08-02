Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Müftülük koordinesinde Yozgat Şehir Hastanesi yanında yapımı devam eden Hz. Ali Cami inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yüklenici Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Komaş şirketinin mimar ve mühendisleri ile cami inşaatının devamında yapılacaklar hakkında istişarede bulunulan Müftü Gülden çalışanlara kolaylıklar diledi.

Birçok sosyal donatı alanı içermek üzere projelendirilip yapımı devam eden cami, tamamlandığında 2 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği ve bünyesinde bin kişilik konferans salonu, 4-6 yaş ve yetişkin Kur'an kursları, gençlik merkezi ve sosyal alanlar yer alacak.

Ziyarete İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut, Şube Müdürü Murat Koca, Çayıralan emekli Müftüsü Şaban Çakır, Cami Dernek Başkanı Saffet Akdağ ve Çayıralan'lı hayırsever Münir İçöz'de katıldı.