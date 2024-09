Bölgenin hayvancılık sektöründe giderek artan önemi, modern mezbahanenin faaliyete geçmesiyle daha da pekişti.

Hem yerel ekonomiye hem de ülke genelindeki kurumsal firmaların et talebine yanıt verecek kapasitede olan Çekerek mezbahasında, büyükbaş hayvan kesimleri hız kesmeden sürüyor.

Tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip Yozgat'ın Çekerek ilçesi, mezbahanesiyle bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine büyük bir ivme kazandırıyor.

İlçede her yıl yaklaşık 30 bin büyükbaş hayvanın kesimi gerçekleştirilerek, yalnızca ilçe ekonomisine değil, ülke genelindeki kırmızı et üretimine de önemli katkılar sağlanıyor.

Çekerek'teki mezbaha, bölgenin hayvancılık potansiyelini daha da yukarı taşıyarak, hem yerel üreticiler hem de ülke çapındaki kurumsal zincir mağazalar için güvenilir bir tedarik merkezi haline geldi.

Bölge halkı ve besiciler, kurulan mezbahayla birlikte hayvanlarını başka illere taşıma zorunluluğundan kurtulurken, bu süreçte tasarruf ettikleri maliyetle daha fazla kazanç sağlama imkânı buluyor.

Çekerek mezbahasında yapılan kesimler, titizlikle yürütülen işlemlerle Türkiye genelinde büyük market zincirlerine ve restoranlara dağıtılıyor.

Özellikle kurumsal firmaların kırmızı et taleplerini karşılama konusunda önemli bir merkez haline gelen Çekerek mezbahası, modern tesis altyapısıyla hijyen ve kalite standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyor.

BÖLGESEL HAYVANCILIKTA DEV ATILIM: ÇEKEREK HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ ENTEGRE EDİLİYOR

Çekerek mezbahasıyla entegre edilecek olan Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini çok daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyor. 2024 yılında hayata geçirilmesi planlanan bu proje, mezbahada kesilen büyükbaş hayvanların üretim ve katma değerini artırarak, ilçe ekonomisine uzun vadede önemli katkılar sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki hayvancılık faaliyetleri daha verimli hale gelecek ve Yozgat’ın Çekerek ilçesi, Türkiye’nin kırmızı et üretiminde stratejik bir rol üstlenmeye devam edecek.

Mezbahada gerçekleştirilen kesimlerin bölgedeki üreticilere önemli ekonomik kazançlar sağladığı biliniyor. Kesim işlemleri sayesinde besiciler, yetiştirdikleri hayvanları başka şehirlere taşımadan kendi ilçelerinde işleme sokarak, zamandan ve maliyetten tasarruf ediyor. Ayrıca, mezbahanenin kapasitesinin artmasıyla birlikte, bölgedeki hayvan yetiştiriciliği de desteklenerek, üretimin sürdürülebilirliği sağlanıyor.

BÖLGE BESİCİLERİ TESİSLERDEN MEMNUN

Mezbahada büyükbaş hayvanlarını kestiren besicilerden Osman Yücel, yeni tesisin bölgedeki hayvan üreticileri için büyük bir kolaylık sağladığını belirtti.

Yücel, "Bu tesisi ilçemize kazandıranlara minnettarız. Artık hayvanlarımızı başka şehirlere götürmek zorunda kalmıyoruz. Kesim süreci burada oldukça verimli ve hijyenik bir şekilde yapılıyor. Bu mezbaha sayesinde işimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Üretici olarak bu durumdan çok memnunuz ve üretime daha fazla önem vermeye başladık" şeklinde konuştu.

Bölgedeki diğer besiciler de Osman Yücel gibi, mezbahanin açılmasıyla birlikte hayvancılık sektörüne olan ilgilerinin arttığını ifade etti. Üreticiler, ilçede sağlanan bu hizmet sayesinde hem maliyetlerinin düştüğünü hem de iş süreçlerinin hızlandığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN ET ÜRETİMİNE KATKI

Çekerek ilçesinde kurulan mezbaha ve bölgesel projeler, yalnızca yerel üreticiler ve bölge halkı için değil, aynı zamanda Türkiye genelindeki kırmızı et arzı için de büyük önem taşıyor. Bölgenin stratejik konumu ve tarımsal potansiyeli göz önüne alındığında, Çekerek’in Türkiye’nin kırmızı et üretiminde kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor. Üretimin artmasıyla birlikte, Yozgat’ın hayvancılık sektöründeki payı da her geçen yıl daha fazla büyüyor.

Mezbahadan çıkan etlerin ülke genelindeki büyük market zincirlerine düzenli olarak ulaştırılması, tüketicilere kaliteli ve hijyenik et sunulmasına da katkı sağlıyor. Ayrıca, bölgedeki üretimin artması, kırmızı et fiyatlarının daha istikrarlı olmasına da yardımcı oluyor.

2024 yılında hayata geçecek yeni projelerle birlikte, Çekerek ilçesi Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.