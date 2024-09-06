Enerji ve güvenlik sistemleri alanında yıllardır çeşitli projeler üzerinde çalışan Alparslan, bu yeni sistemiyle olası engellerin ve doğal afetlerin yol açabileceği kazaları önceden tespit ederek makinistlere uyarı gönderiyor.

Alparslan, geliştirdiği bu sistemin 5 kilometreye kadar mesafedeki tehlikeleri algılayarak trenin güvenli bir şekilde durmasını sağladığını belirtiyor.

KÖYÜNDEN DÜNYAYA: 30 YILLIK YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR

Yasin Alparslan’ın hayatı, mucitlik ve yenilikçi düşünceyle şekillenmiş bir hikâye sunuyor. 30 yıl önce Ankara’dan memleketi Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine dönen Alparslan, elektrik işleriyle uğraşmaya başladı. Elektrik tesisatı döşemekten enerji sistemlerine kadar geniş bir yelpazede çalışan Alparslan, köydeki evinin bodrum katını atölyeye çevirerek birçok farklı projeye imza attı. Atölyesinde geliştirdiği projelerle kısa sürede tanınan ve “buluşçu” olarak anılmaya başlayan Alparslan, özellikle güvenlik ve enerji sistemleri üzerine yoğunlaştı.

Kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren Alparslan, güvenlik alanındaki buluşlarıyla yerel halkın büyük takdirini topladı. İlk projesi olan evlere yönelik çelik ağ pencere sistemini hırsızlıklara karşı bir çözüm olarak geliştiren Alparslan, bu sistemin ardından ayakkabı hırsızlıklarına karşı korumalı alarm projesini hayata geçirdi. Geliştirdiği projelerde her zaman güvenlik ve tasarrufu bir arada ele alan Alparslan, kendi yakıt sistemini oluşturarak yüzde 60 oranında tasarruf sağlayan kalorifer sistemi geliştirdi. Bu sistem, özellikle kırsal kesimlerde yaşayanlar için büyük bir yenilik sundu.

LAZERLİ GÜVENLİK SİSTEMİYLE TREN KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEYİ HEDEFLİYOR

Alparslan’ın en son geliştirdiği lazerli anti güvenlik sistemi ise özellikle YHT hatlarında meydana gelebilecek kazaların önlenmesine yönelik büyük bir adım olarak görülüyor. Tren kazalarının dünya genelinde büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Alparslan, bu kazaların önlenmesi için uzun süre üzerinde çalıştığı bu projeyi tamamladı. Sistem, tren hattında meydana gelebilecek doğal afetler veya trenin önüne çıkabilecek engelleri yaklaşık 5 ila 10 kilometre mesafeden algılayarak makiniste uyarı gönderiyor. Böylece makinistin olası bir tehlikeyi fark edip treni güvenli bir şekilde durdurması sağlanıyor.

Alparslan, sistemin çalışma prensibini şu sözlerle açıklıyor: “Dünya genelinde sıkça karşılaşılan tren kazalarından ilham alarak böyle bir proje geliştirdim. Hızlı trenler için de kullanıma uygun bu sistem, trenin önündeki engelleri ve olumsuz koşulları önceden tespit edip uyarı gönderiyor. Lazer teknolojisi sayesinde 5 ila 10 kilometre mesafede çalışan sistem, olası kazaların önlenmesine yardımcı olacak.”

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE BÜYÜK TASARRUF SAĞLAYAN BULUŞLAR

Sadece güvenlik değil, enerji verimliliği alanında da önemli projelere imza atan Alparslan, özellikle doğal ve yapay hareketlerden elektrik enerjisi üretmeye yönelik geliştirdiği makinelerle dikkat çekiyor. Alparslan, bu alanda geliştirdiği sıvı sisteminin seralarda ve konutlarda ısıtma amacıyla kullanılabileceğini ve yüzde 60’a varan enerji tasarrufu sağladığını belirtti. Bu yenilikçi sistemle yerel ve ulusal yarışmalarda dereceye giren Alparslan, enerji alanındaki çalışmalarının büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Alparslan, bu buluşunun özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar için önemli bir çözüm sunduğunu vurgulayarak, "Geliştirdiğim sistem, seralarda ve konutlarda kullanılabilir. Yüksek enerji maliyetlerini düşürmek için önemli bir alternatif oluşturuyor. Yüzde 60’a varan tasarruf sağlaması da bu sistemin en büyük avantajı" dedi.

DESTEK BEKLEYEN PROJELER

İlerleyen yaşına rağmen hala yeni projeler üzerinde çalışan Yasin Alparslan, yetkililerden ve yatırımcılardan destek beklediğini belirtiyor.

"Projelerime sahip çıkılması ve desteklenmesi durumunda daha büyük projeler geliştirebilirim" diyen Alparslan, hayata geçirdiği projelerin birçok alanda kullanılabileceğini savunuyor.

Alparslan’ın Sarıkaya’daki atölyesi, bugüne kadar birçok ilginç ve kullanışlı projenin doğuşuna tanıklık etti. Onun yenilikçi düşünce tarzı, hem köyünde hem de çevresinde büyük bir saygı kazandırdı. Geliştirdiği sistemlerle güvenliği ve enerji verimliliğini artırmaya çalışan Alparslan, bu çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaşmasını ve fayda sağlamasını umut ediyor.