Yozgat Şehir Hastanesi Diyetisyeni Onur Yıldıran, sıcak havalarda hangi gıdaların tercih edilmesi hakkında bilgi verdi.

Özellikle kızartılmış aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durulmasını öneren Yıldıran, “Sıcak havalarda kızartılmış aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler yerine su, vitamin ve mineral içeriği yüksek meyve, sebze ve tam tahıllar tercih edilmelidir” dedi.

Yıldıran şu açıklamalarda bulundu: “Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her zamankinden daha fazla miktarlarda sıvı alınmalıdır. Susamayı beklemeden su içmeli, her gün en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) sıvı tüketilmelidir. Çok soğuk, buzlu veya çok soğuk içecekler tercih edilmemelidir. Kahvaltılarda yumurta, az yağlı peynir, zeytin ve mevsimine uygun sebzeler tercih edilmeli; koyu çay ve kahve yerine süt, meyve suyu, kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücuttan sıvı kaybına yol açacağı için tüketilmemelidir. Yemekleri pişirirken kızartma veya kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır. Çabuk bozulma riski olan besinler (et, yumurta, süt, balık ve benzeri) açıkta ve sıcakta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir.”