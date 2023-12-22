Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:21     07:52     12:44     15:06     17:26     18:51

Akdağmadeni    06:17     07:47     12:40     15:02     17:22     18:47

Aydıncık             06:20     07:51     12:42     15:03     17:23     18:49

Boğazlıyan         06:19     07:48     12:42     15:06     17:26     18:51

Çandır                 06:18     07:47     12:41     15:05     17:25     18:49

Çayıralan            06:17     07:47     12:41     15:04     17:25     18:49

Çekerek              06:19     07:50     12:41     15:02     17:23     18:48

Kadışehri            06:18     07:48     12:40     15:01     17:22     18:47

Saraykent           06:18     07:48     12:41     15:03     17:24     18:49

Sarıkaya              06:19     07:48     12:42     15:04     17:25     18:49

Şefaatli                06:21    07:51     12:44     15:07     17:28     18:52

Sorgun                06:20     07:50     12:42     15:04     17:25     18:50

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Yenifakılı            06:20     07:49     12:43     15:07     17:27     18:51

Yerköy                06:22     07:52     12:45     15:08     17:28     18:53

Kaynak: Haber Merkezi