Milli Türk Talebe Birliği Yozgat Şubesi, yaz Kur’an kurslarını ziyaret etmeye devam ediyor.

İl Şube Başkanı Muhammed Emin Yurdusever ve yönetim üyeleri, Yozgat Müftülüğüne bağlı camilerde minik Kur’an kursu öğrencilerini ziyaret etti.

İl Başkanı Muhammed Emin Yurdusever yaptığı açıklamada, "Yaz Kur’an kurslarımıza ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu hafta hazreti Osman Cami ve Yıldıztepe Camimizde kardeşlerimizle buluştuk. Kur’an ilimlerini geliştiren çocuklarımız uhrevi ilimlerini öğrenmek ve pekiştirmek için yaz Kur’an kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Kurslarımız yalnızca Kur’an-ı Kerim öğrenme yeri değil; değerler eğitiminin ve ahlak eğitiminin verildiği en önemli mekanlardandır. Çocuklarımıza maşallah, motivasyonları gayet iyi ve bu motivasyon nitelikli bir gençliğin yetişmesinde önemli rol oynayacaktadır. Bu vesileyle cami hocalarımıza çocuklarımıza olan yakın ilgileri için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler yalnızca lise ve üniversitede değil her alanda gençlerin olduğu her mekanda olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin en köklü en tecrübeli gençlik hareketiyiz. Sorumluluklarımızın her zaman farkındayız. Önümüzdeki faaliyet döneminde güzel projelerle geleceğe ışık tutan bir gençlik için mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.