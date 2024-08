Son dönemde yatırımcıların yoğun ilgisini çeken gremse altın, kuyumcularda adeta kapış kapış satılıyor. Çeyrek altının neredeyse 10 katı değerinde olan bu özel altın türü, yüksek değeri ve nadir bulunmasıyla dikkat çekiyor.

2022 yılından bu yana FED'in faiz indirimleri, döviz kurundaki artışlar ve ons altındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarının sürekli yükselmesine neden oldu. Bu durum, yatırımcıları birikimlerini koruma amacıyla kuyumculara yönlendirdi. Altın, külçe ve gram gibi çeşitli seçenekler sunarak özellikle küçük yatırımcıların tercihi haline geldi.

Gremse altın, çeyrek altının yaklaşık on katı büyüklüğünde ve nadir bulunmasıyla öne çıkan bir altın türüdür. Yarım altının beş katı, tam altının ise iki buçuk katı büyüklüğünde olan bu özel altın, yatırımcılar arasında büyük ilgi görüyor. Piyasada her zaman bulunmayan gremse altın, değerinin sürekli artmasıyla da cazip bir yatırım aracı haline gelmiş durumda. Şu an itibarıyla 1 gremse altının fiyatı 44.036,94 TL civarında seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

ABD'deki enflasyon oranının yüzde 2,9 seviyelerinde ölçülmesi sonrasında, FED'in Eylül ayında faiz indirimlerine gitmesi bekleniyor. Bu gelişme, dolar karşısında değerli metallerin güçlenmesine yol açabilir. Ayrıca, küresel ölçekte artan jeopolitik riskler de altın fiyatlarının yükselmesine destek sağlıyor. Uzmanlar, gram altının yıl sonuna kadar 3 bin lira seviyesini aşabileceğini öngörüyor.