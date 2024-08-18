Türkiye genelinde tüm tapu sahiplerini ilgilendiren önemli bir yenilik hayata geçirildi. Yozgat dahil 81 ilde uygulamaya konulan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS), tapu müdürlüklerindeki kimlik doğrulama süreçlerini hızlandırmayı ve güvenliği artırmayı hedefliyor. Bu yeni düzenleme ile tapu işlemleri esnasında vatandaşlar, kimlik doğrulama için yeni kimlik kartlarını özel olarak tasarlanmış POS cihazlarına yerleştirerek kimliklerini onaylayacaklar.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Özelmacıklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen bu sistem, pilot uygulamalarının ardından artık ülke genelinde kullanılmaya başlandı. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi sayesinde, kimlik kartlarındaki biyometrik fotoğraf ve parmak izi gibi bilgiler doğrulanabiliyor. Vatandaşlar, tapu müdürlüklerine geldiklerinde kimlik kartlarını POS cihazı şeklindeki doğrulama sistemine takarak parmak izlerini sisteme tanıtıyor ve böylece kimlik doğrulaması tamamlanıyor," dedi.

Özelmacıklı, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin dolandırıcılık vakalarının önüne geçeceğini belirterek, "Bu sistem sayesinde, TC Kimlik Belgesi üzerindeki bilgilerin doğruluğu MERNİS sistemi üzerinden teyit ediliyor. Kimlik doğrulama sürecinde parmak izleri alınarak, nüfus kayıtlarındaki verilerle karşılaştırma yapılıyor. Bu işlem, kimlik üzerindeki bilgilere değil, kimlik kartındaki çipte yer alan verilere dayanıyor," ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, tapu devri işlemlerinde kimlik doğrulamanın zorunlu hale geldiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımız, tapu devir işlemlerinde kimliklerini doğrulamak zorunda. Başvurular tamamlandıktan ve tapu devri hazırlıkları yapıldıktan sonra, ilgili tapu dairelerine bizzat gidip imza atan kişiler, EKDS ile kimliklerini doğruladıktan sonra imza verebilecekler. Kimlik doğrulaması yapılamazsa, tapu devir işlemi ilerlemeyecek. Bu sistem, tapunun eski ve yeni sahibinin kimliğinin doğruluğunu garanti altına alacaktır," dedi.

Özcan, yeni nesil çipli kimlik kartlarının bu süreçte zorunlu olduğunu belirterek, "Tapu işlemlerinde EKDS cihazlarıyla uyumlu olan yeni nesil çipli kimlik kartları kullanılmalıdır. Güvenliğinizi artırmak için bir an önce yeni kimlik kartlarına geçiş yapmanız önemlidir. Eski kimlik kartları hâlâ kullanılabilir, ancak işlemlerde hız ve güvenlik sağlamak adına yeni kartlara geçiş yapmak gereklidir," şeklinde konuştu.

Tapu işlemleri sırasında vatandaşlara SMS ile bilgilendirme mesajları gönderiliyor. Bu mesajlarda, kimlik kartlarının çip kısmında herhangi bir eksiklik, çatlak veya deformasyon olmaması gerektiği belirtiliyor. Eğer bu tür sorunlar yaşanıyorsa, vatandaşlardan nüfus müdürlüklerinden randevu alarak geçici kimlik belgesi ile imza işlemlerini tamamlamaları isteniyor.