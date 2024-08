Yasemin Yazıcı, hem akademik hem de sanatsal başarılarıyla dikkat çeken bir isim. 1997 yılında İstanbul'da doğan Yasemin Yazıcı, Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olarak tanınıyor.

Yasemin Yazıcı, lisans eğitimini İngiltere'deki London School of Economics'te Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladı. Akademik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da eğitim almayı ihmal etmeyen Yazıcı, Londra'da bulunan London Academy of Music and Dramatic Art'ta (LAMDA) oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca, Türkiye'de Dialog ve Pera Güzel Sanatlar okullarında diksiyon, dans ve vokal eğitimleri alarak sanatını daha da geliştirdi.

Yasemin Yazıcı, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde adım attı. Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinde sergilediği oyunlar arasında "Kral Oidipus", "Antigone", "Bir Yaz Gecesi Rüyası", "Lysistrata", "Faust", "Hugo Sistemi" ve "Ayrılma" gibi önemli yapımlar yer aldı.

Televizyon dünyasına adımını 2021 yılında FOX'ta yayınlanan "Son Yaz" dizisiyle atan Yasemin Yazıcı, burada Naz Yaman Sancaktar karakterini canlandırdı. Bu dizide Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerle birlikte rol aldı.