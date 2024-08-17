Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Fransa, İtalya, Ürdün ve Azerbaycan'dan katılan gönüllüler Yozgat Çamlığı Milli Parkı Doğa Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen ve SORGED tarafından koordine edilen proje kapsamında Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipleri Programı çerçevesinde, 4. takım gönüllülük faaliyetlerine devam ediyor. Proje kapsamında gönüllülerin Sorgun'da 40 gün boyunca spor, sağlıklı beslenme, çevre ve kanser konularında çeşitli etkinlikler düzenleyeceği bildirildi.

Etkinlikler kapsamında gönüllüler Doğa Eğitim Merkezini ziyaret ederek, doğa eğitimine katıldı. Ayrıca ziyarette Yozgat doğa hayatının doğal ve sosyo - kültürel değerleri, biyolojik çeşitliliği ve doğanın korunması üzerine sunum yapıldı.

Yapılan etkinlikler ile ilgili açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen ve Sorgun Gençlik Derneği tarafından koordine edilen ‘Sağlıklı Yaşam İçin Spor (Sport4HealthyLife)’ başlıklı projemiz kapsamında, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipleri Programı çerçevesinde, 4. takım gönüllülük faaliyetlerine başladı.

Gönüllülerimiz Sorgun'da 40 gün boyunca spor, sağlıklı beslenme, çevre ve kanser konularında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler kapsamında gönüllü ekibimiz ile birlikte Yozgat Çamlığı Milli Parkı Doğa Eğitim Merkezini ziyaret ettik. Doğa Eğitim Merkezinde gençlere doğa eğitimi verildi. Ayrıca Yozgat doğa hayatının doğal ve sosyo - kültürel değerleri, biyolojik çeşitliliği ve doğanın korunması üzerine sunum yapıldı” dedi.