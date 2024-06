Kaya Sabancı'ya saldırmasından sonra Vedat Aşçı gündem oldu. Peki Vedat Aşçı kimdir? Vedat işçi kaç yaşında, ne iş yapıyor? Vedat Aşçı’nın serveti ne kadar? Detaylar haberimizde...

Vedat Aşçı, Türk iş adamı ve girişimcidir. 1960 yılında Samsun'da doğan Aşçı, iş dünyasında önemli başarılar elde etmiştir.

Almanya'da eğitimine devam etmek üzere 1978 yılında yola çıkan Aşçı, burada sanayi tipi konfeksiyon makineleri pazarlaması alanında önemli adımlar atmıştır.

1980 yılında Almanya'da kurulan Ascı GmbH şirketi ile tekstil ve hazır giyim sektöründe uluslararası düzeyde tanınmıştır.

Türkiye'ye dönüşünden sonra, 1983 yılında Astaş adını taşıyan ilk şirketi kurmuştur.

Aşçı, 2004 yılında gayrimenkul sektörüne adım atarak Kempinski Residences Astoria ve Astoria Alışveriş Merkezi projeleriyle dikkat çekmiştir.

Astaş Holding bünyesinde yer alan Bellevue Residences Managed by Kempinski projesini 2008 yılında hayata geçirerek başarılı bir şekilde hizmete sunmuştur. Ayrıca, 2012 Aralık ayında Maçka Residences Interior Design by Armani/Casa Managed by Kempinski projesini tamamlamıştır.

Vedat Aşçı'nın iş dünyasındaki başarılarıyla birlikte serveti de merak edilen konular arasında yer almaktadır. Özel hayatıyla ilgili ise daha az bilgi bulunmaktadır.