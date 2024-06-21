Cem Sabancı vatani görevini yaptığı Burdur'da geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etmiştir.
Cem Sabancı, Burdur'da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
23 yaşında hayatını kaybeden Cem Sabancı, Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın kardeşi Hacı Mehmet Sabancı'nın oğlu Kaya Sabancı ve annesi Aynur Sabancı ile birlikte Teşvikiye Cami'nde taziyeleri kabul etmiştir.
Aynur Sabancı, taziyeler sırasında oğlunun yetersiz tedavi nedeniyle kaybedildiğini ve bu durumu kabullenemediğini dile getirmiştir.
Cenazenin Türk bayrağı ve Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu başında askerler nöbet tutmuştur. Arkadaşları ise Cem Sabancı'nın fotoğrafının basılı olduğu t-shirtler giyerek cenaze namazının ardından gözyaşları içinde tabutu taşımışlardır.
Cem Sabancı'nın naaşı Edirnekapı'daki aile kabristanına defnedilmiştir.