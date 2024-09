Vali Özkan, Yozgat’ta yeni atanan ve görevine başlayan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Göçer'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Müdür Mustafa Göçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Polis Meslek Eğitim Merkezi hakkında Vali Özkan’a bilgi verdi.

Okul hakkında bilgi veren Müdür Göçer şunları söyledi: “Tüm personel ve eğitimci kadromuz ile Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, Türk Milletinin milli, ahlaki insani, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş; vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş teşkilatımızın değerlerini ve ahlakını benimsemiş, her şartta ve koşulda görev almaya hazır bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak gelişimini tamamlamış; insan haklarına saygılı; hür ve bilimsel düşünce gücüne ve uluslararası alanda ülkemizi temsil edebilecek seviyede iletişim becerisine sahip Polis Memurları yetiştirmek. Bilimsel yeniliklere uyum sağlayan gelişen teknolojinin takipçisi, profesyonel davranış şekillerini benimseyen, aydın, erdemli, bilgili, çağdaş, ileriyi gören ve hedefleyen, disiplinli, azimli, fedakâr, sabretmesini bilen ve her soruna etkin çözüm getirebilen, donanımlı öğrenci yetiştirecek şekilde eğitim veren, Ulusal ve Uluslararası alanda örnek model olarak gösterilen Polis Meslek Eğitim Merkezi olmaktır.”

YOZGAT POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı, yatılı bir eğitim kurumu olup amacı, Emniyet Teşkilatına Polis Memuru yetiştirmektir. 1988 yılında yapımına başlanan Yozgat Polis Okulu, 1997 yılında 266 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamış, Yozgat Polis Okulu 4 bin 652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle 2001 yılında Polis Meslek Yüksek Okuluna dönüştürülmüştür. 30 Temmuz 2015 tarihli Bakan onayına istinaden 21 Ağustos 2015 tarihi itibari ile Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Müdürlük Yozgat ili Fatih Mahallesinde 14 bin 826 metrekare kapalı alanı ile birlikte 105 bin 184 metrekare üzerinde faaliyet göstermekte olup; yapımı devam eden ek bina ile birlikte 39 bin 318 metrekare kapalı alana sahip olacak ve toplamda 125 bin 388 metrekare arazi üzerinde Çamlık Milli Parkı ile iç içe konuşlanmıştır. Müdürlükte; 30-35 kişilik 30 dershane, 4 kişilik 131 koğuş, 8-10 kişilik 54 koğuş, bin 100 kişilik yatakhane, 672 kişilik yemekhane, 500 kişilik öğrenci dinlenme salonu, 174 kişilik sinema salonu, toplamda bin kişilik 2 adet konferans salonu, 35'er kişilik 4 adet bilişim salonu, ilkyardım sınıfı, ar-ge sınıfı, kütüphane, kondisyon salonu, toplamda bin 100 kişilik 2 adet spor salonu, iş ocakları, revir ve garaj bulunmaktadır. Yozgat ili, öğrencilerin sosyal, kültürel, maddi ve manevi gereksinimlerini karşılayabilme olanaklarına sahiptir. Gerek, Çamlık Parkı gibi doğal bir güzelliğin ve temiz atmosfer ortamının hemen okulumuzun yanında bulunması, gerekse de milli ve manevi kültürel zenginliğimizin en iyi temsil edildiği bir şehir olması sebebiyle; öğrenciler istenilen polis kimliğini en uygun şekilde kazanabilmektedirler.