Başkan Arslan, Şehit Kamil Çelikkaya İlköğretim Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaretinde, okulların mevcut durumu hakkında öğretmenlerle detaylı istişarelerde bulunan Başkan Arslan, öğrencilere özel olarak hazırlanmış kalemlikleri hediye ederek yeni eğitim yılında başarılar diledi.

Hediye dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam ve Okul Müdürü Hacı Bayram Ergenoğlu da katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağlam, Başkan Arslan’a eğitim alanında sunduğu destek ve katkılar için teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin eğitim motivasyonunu artırmada önemli rol oynadığını vurguladı.