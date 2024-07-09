Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yeni başkanı olarak atanan Dr. Erhan Çetinkaya, göreve başlamasıyla birlikte geniş bir kesimin dikkatini çekmeye başladı. Peki, Dr. Erhan Çetinkaya kimdir, eğitim ve kariyer geçmişi nasıldır, TÜİK'teki yeni sorumlulukları nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

DR. ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

1981 yılında Malatya'da doğan Dr. Erhan Çetinkaya, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tam burslu olarak eğitim gördü ve 2004 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı.

2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) katılan Çetinkaya, 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde görev aldı. ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA derecesi alarak 2014 yılında BDDK'ya geri döndü ve 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak atandı.

Dr. Çetinkaya, Türkiye'yi İsviçre'deki Basel Committee on Banking Supervision bünyesindeki çalışma gruplarında temsil etti. CFA (Certified Financial Analyst), FRM (Financial Risk Manager) ve Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey ve Türev Araçlar sertifikalarına sahiptir. Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 20 Aralık 2019 tarihinden itibaren BDDK Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Bankacılık ve Finans alanında tam burslu olarak Doktora derecesi aldı.

BDDK Başkan Yardımcısı olarak iki yılı aşkın bir süre görev yapan Dr. Erhan Çetinkaya, 28 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanmıştır.

TÜİK'TEKİ YENİ GÖREVİ

28 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanan Dr. Erhan Çetinkaya, yeni görevine başlamasıyla birlikte sosyal medyada ve kamuoyunda büyük ilgi gördü.

ERHAN ÇETİNKAYA NERELİ?

Erhan Çetinkaya aslen Malatyalıdır.

ERHAN ÇETİNKAYA KAÇ YAŞINDA?

1981 doğumlu Erhan Çetinkaya, 2024 itibariyle 43 yaşındadır.