Sosyal medyada 6.4 milyon takipçisi bulunan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen, geniş çaplı bir operasyon kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, "Fenomenler" soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklamak, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarını içeren soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Geçtiğimiz aylarda, Neslim Güngen hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 127 güzellik merkezi sahibi olan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir konulmuştu. Neslim Güngen, sosyal medya hesaplarında "Ben sıradan bir insanım" diyerek kendini savunmuştu.