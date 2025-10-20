1-) Yukarıdaki tablolarda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Çekerek ilçesi sınırlarında buluna mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45'nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çekerek Hükümet Konağı 2. katında bulunan Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-) İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37'nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a-) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b-) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c-) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d-) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e-) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

f-) Ortak katılım olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile (Noter Tasdikli) birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

3-) 4706 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17'nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

4-) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5'nci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir. İhale bedelinin peşin ödenmesi durumunda ihale bedeli üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.

5 -) Taşınmazların satış bedeli üzerinden ayrıca Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 1 (%), 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için binde 5 (%0,5), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için On binde 25 (%0,025) işlem bedeli alınacaktır.

6-) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

7-) Şartname mesai saatleri içerisinde Çekerek Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir.

8-) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-) Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.yozgat.csb.gov.tr . adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU 0354 468 1163