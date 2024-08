Gülbin Tosun, NOW Ana Haber Hafta Sonu bülteninin sunuculuğunu üstlenirken, yaz döneminde ise FOX Ana Haber bültenini sunuyor. Şimdi TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Tosun, kariyeri ve özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Peki, Gülbin Tosun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Eşi kimdir, evli mi? İşte tüm detaylar...

GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

Gülbin Tosun, 10 Kasım 1977 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde eğitim alan Tosun, kariyerine Reuters haber ajansında staj yaparak adım attı. 2009 yılından bu yana FOX/NOW TV’de çalışmakta olup, her hafta sonu NOW Ana Haber Hafta Sonu bültenini sunuyor. Yaz döneminde ise FOX Ana Haber'i sunan başarılı sunucu, ayrıca NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun’un ablasıdır.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMI

Son günlerde Gülbin Tosun’un yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Sokak hayvanlarıyla ilgili konularda hassasiyeti bilinen Tosun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek bir eleştiride bulundu. Bu paylaşımın ardından Tosun, zorunlu izne çıkarıldığını sosyal medyada açıkladı ve hayvan hakları konusundaki duruşunun değişmediğini vurguladı.

Tosun, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Destek mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Hepsi çok değerlisiniz. İyi ki varsınız, can dostlarım. Ben zorunlu izne çıkarıldım, henüz resmi olarak sonlandırılmadım. Sadece bilginize. Hayvan hakları konusunda geri adım atmam söz konusu değil."

TARTIŞMAYA NEDEN OLAN SÖZLERİ

Gülbin Tosun’un sosyal medya hesabından yaptığı ve tartışmalara neden olan paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Sayın Başkan, 'Sokakta köpek olmaz, biz bakarız' derken, kapattığınız ve önlerinde su bile olmayan hayvanlar mı kastediyordunuz? Ne diyeyim, bir bardak suya dayanıklı kalın o zaman!”

Bu ifadeler Tosun'un izne çıkarılmasına yol açtı ve hayranları arasında geniş yankı uyandırdı.

Gülbin Tosun, kariyeri boyunca yaptığı çalışmalarla ve sosyal konulardaki hassasiyetiyle tanınan bir isim. NOW TV Ana Haber sunucusu olarak izleyicileri bilgilendirmeye devam eden Tosun, sosyal medyadaki aktifliğiyle de dikkat çekiyor.