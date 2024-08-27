Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan yeni bir düzenleme ile, arazi sahiplerine 2 yıl boyunca düzenli kira geliri sağlayacak bir fırsat sunuluyor. Bu düzenleme, hem tarımsal üretimi artırmayı hem de kullanılmayan tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.

2 YIL SÜRESİNCE KİRA GELİRİ: ATIL ARAZİLER YENİDEN EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Yozgat'ta tarla ve arazi tapusu sahipleri, iki yıl boyunca kullanılmamış olan tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verme imkanına sahip olacaklar. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu araziler yalnızca tarımsal amaçlarla kiralanacak ve bu sayede arazi sahipleri düzenli bir gelir elde edebilecek. Bu uygulama, uzun süre atıl durumda kalan arazilerin yeniden değerlendirilmesini sağlayarak hem arazi sahiplerine hem de ülke ekonomisine katkı sunacak.

ARAZİ TESPİT KOMİSYONLARI GÖREV BAŞINDA

Bu düzenleme kapsamında, Arazi Tespit Komisyonları tarafından iki yıl boyunca ekilmemiş ve işlenmemiş tarım arazileri belirlenecek. Tespit edilen bu araziler, öncelikli olarak o bölgede yaşayan vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına kiralanacak. Kiralama sürecinde birden fazla başvuru olması durumunda ise, en yüksek teklifi veren başvuru sahibine kiralama yapılacak. Bu sayede, tarımsal üretimin artması ve atıl durumdaki arazilerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Arazi sahipleri, bu düzenlemeden faydalanmak için Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinde, Tarım Arazisi Kiralama Talep formunun doldurulması yeterli olacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından, tespit edilen araziler için kiralama süreci başlayacak ve arazi sahipleri düzenli olarak kira ödemesi alacaklar.

YOZGAT’TAKİ ARAZİ SAHİPLERİNE EKONOMİK FIRSAT

Bu yeni düzenleme, Yozgat’taki arazi ve tarla tapusu sahiplerine büyük bir fırsat sunuyor. Kullanılmayan tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması ve arazi sahiplerinin düzenli bir gelir elde etmesi için önemli bir adım atılıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen arazi sahipleri, başvurularını vakit kaybetmeden yaparak, düzenli kira gelirinden faydalanabilirler.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı bu yeni düzenleme, Yozgat’taki arazi sahiplerine hem ekonomik bir katkı sağlıyor hem de tarımsal üretimi artırmayı amaçlıyor. İki yıl boyunca kullanılmayan tarım arazilerini kiraya vermek suretiyle düzenli gelir elde etmek isteyen arazi sahipleri için bu düzenleme kaçırılmaması gereken bir imkan sunuyor. Başvurularınızı yaparak, atıl arazilerinizi ekonomiye kazandırabilir ve düzenli kira gelirinin tadını çıkarabilirsiniz.