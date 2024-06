Murat Övüç, gelinine nişanda 2 kilo altın takarak gündem oldu! Ünlü fenomen Murat Övüç, sahne şovları, televizyon programları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Bu kez, gelinine nişanda taktığı 2 kilo altın ile dikkatleri üzerine çekti. Peki, Murat Övüç kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Ne iş yapıyor? İşte detaylar…

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

1968 yılında Van'da dünyaya gelen Murat Övüç, ailenin en küçüğü olarak Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördü. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Övüç, 6 yıl süren evliliğinden bir erkek çocuk sahibi. Övüç, sosyal medyada 18 ay askerlik yaptığını da paylaşmıştır.

NE İŞ YAPIYOR?

Murat Övüç, tarot falı bakma ve yaşam koçluğu yapmanın yanı sıra sahne şovları ile tanınıyor. Özellikle kadınlar matineleri düzenleyen Övüç, düğün, nişan ve kına gecesi gibi organizasyonlarda da sahne alıyor. Instagram'da 3 milyon 900 bin takipçisi bulunan Övüç, hesabında ürün reklamları yaparken, sahne şovları ve özel hayatına dair detayları da paylaşıyor.

OYUNCULUK KARİYERİ

Murat Övüç, sinema dünyasına ilk adımını 2018 yılında "Benim Adım Osman" isimli filmle attı. Aynı yıl "Çift'lik Bank: Tosun Firarda" filminde ve sonrasında "Kolej Rüyası" dizisinde rol aldı. Ayrıca 2019 yılında "Uykusuzlar Kulübü" isimli programı hazırlayıp sundu.

GELİNE TAKILAN 2 KİLO ALTIN İLE GÜNDEMDE

Son dönemin popüler sosyal medya fenomeni Murat Övüç, lüks yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Oğlunu nişanlayan Övüç, gelinine taktığı 2 kilo altın ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Nişan töreninde paylaştığı anları an be an takipçileriyle paylaşan Övüç, bu mutlu anlarını ölümsüzleştirdi.