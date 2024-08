Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Sorgun Yaz Festivali, halk arasında bilinen adıyla SORFEST, Doğankent’te yaşayan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Doğankent Belediyesi’nin de bünyesine katıldığı festival, birbirinden renkli etkinliklerle bölge halkını coşturdu.

08 Ağustos Perşembe günü Doğankent Kasabası'nda çocuklar için şişme oyun alanları ve atlı gösteriler düzenlendi. Gün boyu süren etkinliklerin ardından, ücretsiz olarak gerçekleştirilen halk konserlerinde İlkay Selçuk & Keja, Arif Şahin ve Ali Kınık sahne aldı. Halk konserine yoğun katılım gösteren vatandaşlar, unutulmaz bir gece yaşadı.

Konserde konuşma yapan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, SORFEST coşkusunu Doğankent'te yaşayan vatandaşlara teşekkür etti.

Ekinci, "Doğankent Belediyesi hem bizim beldemiz hem de kardeşimizdir. Ülküdaşımız, aynı yolda yürümekten gurur duyduğumuz kıymetli bir Belediye Başkanına sahip. Sorfest’in Doğankent’te olması için çok büyük emek veren bir belediye başkanınız var ona sahip çıkmanız, desteğinizi sürdürmeniz lazım. Biz beldelerimize destek olmaya söz verdik, bizlere de her durumda destek olan büyüğümüz Milletvekilimiz Sn. İ. Ethem Sedef var, varlığı daim olsun. Bu akşam yine bizi yalnız bırakmadı. Sizlere muhteşem bir akşam yaşatacak burada sahne alan kıymetli sanatçılarımıza ve her daim yan yana olduğumuz hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz şeyi yineliyorum Sorgun tüm beldeleri ile bir bütündür ve şehrimizi tüm beldeleri ile kalkındıracağız. Dün ne dediysek bugün de sözümüzün arkasındayız. Sizler talep edeceksiniz bizler yerine getireceğiz. Belediye Başkanlığı makamı hizmet makamıdır, bizler vatandaşımızın hizmetkarı olmaktan gurur duyarız. Bu akşamla birlikte Sorfest’in beldelerimizle olan kısmı sonlanıyor Sorgun’da devam edecek olan halk konserlerimiz var cuma akşamı hepinizi Sorgun’a davet ediyorum. Sizler için muhteşem etkinlik hazırladık. Çocuklarınız kurduğumuz dev oyun alanında keyifli vakit geçirirken sizlerde konserlerimizin tadını çıkarabileceksiniz. Her ayrıntıyı düşündük. Allah’ın izniyle çok daha güzel organizasyonlarda yan yana olacağız. Sizleri Allah’a emanet ediyor, iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.