Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Yozgatlı araç sahiplerini de ilgilendiren önemli bir konu hakkında açıklama yaptı. Palandöken, araçların yaşlarına yönelik teşvik programının yeniden devreye alınması gerektiğini vurgulayarak ilgili bakanlığa çağrıda bulundu. 2019 yılında sona erdirilen hurda teşvikinin yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hurda teşvikleri, ekonomiyi canlandırmak, sanayiyi desteklemek ve geri dönüşümü artırmak amacıyla büyük bir öneme sahip. Palandöken, Türkiye'de daha önce uygulanan bu teşvik programının yeniden gündeme getirilmesini savunarak, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara yeni teşviklerin sunulması gerektiğini ifade etti. Eski ve çevre kirliliğine yol açan araçların lisanslı geri dönüşüm tesislerine teslim edilerek ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye'de mevcut sıfır araç fiyatlarının döviz kurlarındaki artış nedeniyle yükseldiğini belirten Palandöken, bu durumun araç fiyatlarının iki katından fazla artmasına neden olduğunu ve vatandaşları ikinci el ve daha yaşlı araçlara yönelttiğini söyledi. Ülkemizde 15 yaş ve üzerinde yaklaşık 26 milyon araç bulunduğunu ve bu araçların çevre üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

Palandöken, hurdaya ayrılan araçlar için vatandaşlara çeşitli avantajlar sağlanmasını önerdi. Özellikle vergi borçları ve trafik cezalarının silinmesi gibi teşviklerin sunulması gerektiğini dile getirdi. Hurda ve yaşlı araçların çevreye zarar verdiğini, egzoz emisyonları ve kara duman salınımının çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Bu nedenle, hurda ve yaşlı araçlar için vatandaşlara teşviklerin getirilmesi ve daha çevre dostu, güvenli araçların kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini savundu.