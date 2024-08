Sema Şimşek’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Sema Şimşek kimdir? İşte detaylar…

SEMA ŞİMŞEK KİMDİR?

Sema Şimşek, 24 Şubat 1976'da Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde doğdu. Henüz sekiz yaşındayken Türkiye'ye döndü. Mimar Sinan Üniversitesi'ni kazanmasına rağmen, maddi sıkıntılar nedeniyle eğitimine devam edemedi.

Lise yıllarında mankenlik kariyerine adım atan Sema Şimşek, 1994 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birincilik kazandı. Ertesi yıl, Best Model of the World'de dördüncü olarak uluslararası alanda da adından söz ettirdi. 1998 Paris Moda Haftası'nda ünlü tasarımcı Jean Louis Scherrer'in defilesinde yer alarak kariyerine önemli bir kilometre taşı ekledi.

Sema Şimşek, oyunculuk alanında da büyük başarılar elde etti. Yaklaşık 6 yıl boyunca Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde İnci Tataroğlu karakterine hayat verdi. Bu rol, onun oyunculuk kariyerinde önemli bir adım olmasının yanı sıra, sektördeki usta isimlerle çalışma fırsatı bulduğu bir dönem oldu.

2001 yılında, kendisi gibi model olan Burak Hakkı ile hayatını birleştiren Sema Şimşek, bu evlilikten 25 Ocak 2008 tarihinde Rüzgar adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Çift, Şubat 2012'de yollarını ayırdı.