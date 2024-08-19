Yozgat'ın Sorgun-Çekerek bölgesinde bulunan Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES), küresel enerji piyasasının en büyük oyuncularından biri olan Goldwind ile önemli bir anlaşma imzaladı.

Menekşe Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş., bu anlaşma kapsamında toplam 24 MWm gücünde 4 adet rüzgâr türbini satın alacak.

Birleşim Grup'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.’nin bir parçası olan Menekşe Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş., Yozgat'ın Sorgun-Çekerek bölgesindeki RES için Goldwind ile anlaşma imzaladı. Anlaşma çerçevesinde, toplam 24 MWm kapasitesinde 4 türbin temin edilecek. Yatırımın ilk aşaması, 30 milyon USD olarak belirlenmiş olup, projenin Eylül 2024’te faaliyete geçmesi planlanıyor” denildi.

Bu stratejik adım, Yozgat'ın rüzgâr enerjisi potansiyelini daha da güçlendirecek ve bölgedeki yenilenebilir enerji kapasitesine önemli bir katkı sağlayacak.