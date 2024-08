25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Türkiye'nin Gabon Büyükelçiliği görevine Can İncesu getirildi. Bu önemli atamanın ardından Can İncesu'nun kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. İşte, yeni Gabon Büyükelçisi Can İncesu'nun biyografisi…

CAN İNCESU KİMDİR?

1968 doğumlu olan Can İncesu, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat bölümünden mezun olmuştur. 1991 yılında Nancy II Üniversitesi'nde Avrupa Çalışmaları alanında diploma alarak eğitimini sürdürmüştür. Ayrıca, 2001-2003 yılları arasında Paris I Üniversitesi'nde (Panthéon Sorbonne) kamu ekonomisi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Can İncesu, 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamış ve çeşitli kademelerde önemli görevler üstlenmiştir. 2001-2005 yılları arasında Paris Büyükelçiliği'nde başkatiplik ve müsteşarlık görevlerini yürütmüştür.

2005-2007 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Dairesi Başkanlığı'nda görev almış, ardından 2007-2011 yılları arasında Brüksel Büyükelçiliği'nde müsteşar ve birinci müsteşar olarak görev yapmıştır. 2013-2014 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı görevini üstlenmiş, 15 Ekim 2014 ile 15 Ocak 2019 tarihleri arasında Kongo Büyükelçisi olarak hizmet vermiştir.

ÖZEL HAYATI

Büyükelçi Can İncesu, Türkiye'nin tanınmış diplomatı Büyükelçi Selçuk İncesu'nun oğludur. Can İncesu, kendisi gibi diplomat olan Büyükelçi Şebnem İncesu ile evli olup, iki çocuk babasıdır.