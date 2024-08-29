Dolar ve Euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 29 Ağustos 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 34.0778 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 34.0729 liradan, satış fiyatı ise 34.0829 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.34'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.9549 TL'den yapan euro şu anda 37.9426 TL alış ve 37.9673 TL satış fiyatına sahip.