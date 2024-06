Saffet Emre Tonguç, 1966 yılında Çorlu’da doğmuştur. Eğitim hayatına Şişli Terakki Lisesi'nde başlamış ve ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Turizm ve Otel Yöneticiliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi'nde Osmanlı Sosyal Tarihi programında yüksek lisans yapmış ve Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde işletme üzerine doktora çalışması gerçekleştirmiştir.

Saffet Emre Tonguç’un mesleki kariyeri ve kişisel ilgisi onu 134 ülkeye seyahat etmeye ve 1450'den fazla şehir görmeye yönlendirmiştir. Seyahatleri sırasında çektiği fotoğraflar 1990 yılından beri Amerika, Avustralya ve diğer ülkelerdeki çeşitli dergi ve internet sitelerinde yayımlanmıştır.

CNN International’ın “Earth Matters” programının Türkiye bölümüne konuk olarak katılmış, ABC Televizyonu’nun “Good Morning America” programında konuk sunuculuk yapmıştır. "İstanbul the Ultimate Guide" kitabı New York Times ve International Herald Tribune gazetelerinde haber olmuş, çalışmaları ve yazıları Conde Nast Traveler, Travel and Leisure, National Geographic, Lonely Planet gibi dünyanın önde gelen yayın organlarında yer almıştır. Ayrıca Mehmet Öz’ün “Dr. Oz Show” programında ve National Geographic için çekilen “Hidden Gems of Turkey” belgeselinde İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli yerlerini tanıtmıştır.

Saffet Emre Tonguç, Oprah Winfrey, Martha Stewart, Robert Redford, Candice Bergen, Matthew McConaughey, Colin Powell, Madeleine Albright gibi dünyaca ünlü isimlere İstanbul rehberliği yapmış ve 100'den fazla etkili kişiyle bir araya gelmiştir. NTV’de "Paha Biçilemez İstanbul" ve "Ayrıcalıklı Rotalar" programlarını sunmuş, bu programlar yüksek izlenme oranları elde etmiştir. Ayrıca 22 kitap yazmış ve Hürriyet Seyahat ekinde 2004 yılından bu yana yazmaktadır.

Çalışmaları pek çok ödülle taçlanan Saffet Emre Tonguç, Türkiye’nin ilk sesli online tur uygulaması Piri’nin ilk rehberi olarak da tanınmaktadır. Sosyal medyada @saffetemretonguc hesabıyla ve 650 binden fazla takipçisiyle etkin bir şekilde yer almaktadır. 2019 yılında açtığı YouTube kanalında da video içerikleri üretmektedir. Profesyonel konuşmacı olarak çeşitli programlara katılmakta, söyleşiler düzenlemekte ve online seminerler vermektedir.