Zeynep Nibat, terörist olarak bilinen Zeynep Cûdî kod adıyla tanınan bir isimdir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Zeynep Nibat ve sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ, Batman ili Gercüş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-45" operasyonunda etkisiz hale getirilmiştir.

Zeynep Nibat ve Beritan Amara'nın terör örgütü faaliyetlerine katıldıkları ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda bulundukları belirtilmiştir. Operasyon sırasında 6 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 19 güvenlik görevlisi ise yaralanmıştır.

Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucunda Zeynep Nibat ve beraberindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Operasyonlarının yaz kış demeden, yılın her günü devam edeceği vurgulanmıştır.

Zeynep Nibat'ın kişisel bilgilerine dair detaylı bilgi bulunmamaktadır, ancak terör örgütü mensubu olarak güvenlik güçleri tarafından takip edilen bir figür olduğu bilinmektedir.