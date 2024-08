Özgür Demirtaş, Türk finans profesörü, mühendis, akademisyen, yazar ve YouTuber olarak tanınıyor. İşte Özgür Demirtaş'ın yaşamı ve kariyerine dair detaylar.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Kemal Özgür Demirtaş, 12 Ağustos 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitim hayatına Manisa'nın Salihli ilçesinde ilkokul ile başladı. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı. Lisans eğitimini tamamlayan Demirtaş, yüksek lisans seviyesini geçerek 1998 yılında Boston College'da Finans doktorası programına kabul edildi ve 2003 yılında doktor unvanını aldı. Aynı yıl New York Şehir Koleji Baruch College'da yardımcı doçent olarak akademik kariyerine adım attı ve 31 yaşında tenür unvanını kazandı. Ayrıca NYU-Stern School of Business'ta dersler vermiştir. Akademik çalışmaları, Journal of Financial Economics, Management Science, Journal of Monetary Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Review of Finance gibi prestijli dergilerde yayımlandı. 2012 yılında tenür unvanını bırakarak Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanlığı görevini üstlendi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ NE İŞ YAPAR?

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmeliyet Merkezi'nin kurucu başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca Akbank ve FODER (Finansal Okuryazarlık ve Eğitim Derneği) yönetim kurulu üyelikleri ile Yeni Bir Lider Derneği'nin yönetim kurulu üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulunmaktadır. 2012-2014 yılları arasında Türkiye Genç İşadamları Derneği (TAYSAD) ve DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) danışmanlıklarını da yürütmüştür.

Özgür Demirtaş, eşi Neslihan Küçükoğlu Demirtaş ile evlidir ve bir çocuk babasıdır. Ayrıca, "Prof. Dr. Özgür Demirtaş" adlı YouTube kanalının sahibi olup, 26 Haziran 2021 itibarıyla kanalının abone sayısı 1 milyonu geçmiştir.