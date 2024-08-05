Murat Dilmener, 1942 yılında Mardin'de doğan ve Türk tıbbının önemli isimlerinden biri olan hekim ve akademisyendir. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde uzun yıllar boyunca hekimlik ve akademisyenlik yapmıştır.

2004 yılında, fakülte ödeneğinden yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında açılan soruşturma ile gündeme gelen Dilmener, bu süreçte tedavi masraflarının profesörler ve kendisinden talep edilmesi nedeniyle hukuki mücadele vermiştir. Yargıtay, Dilmener'in lehine karar verdikten sonra, Dilmener İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki akademik kariyerine devam etmiştir.

Dilmener, Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (MAREV) kurucuları arasında yer alarak, Mardinlilere eğitim ve destek sağlama konusunda önemli katkılarda bulunmuştur.

ÖZEL HAYATI VE VEFATI

Evli ve üç çocuk babası olan Murat Dilmener, COVID-19 nedeniyle bir ayı geçen tedavi sürecinin ardından, 3 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 78 yaşında hayata gözlerini yummuştur.