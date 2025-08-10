Youtube ve sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Gamze Nur Karta, çocukluk dizileri arasında sevilen “Sihirli Annem”in yeni çekilen film kadrosuna dahil oldu. Evrim Akın’ın programı “Ev Gezmesi”nde konuk olan Karta, hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gamze Nur Karta Kimdir? Kaç Yaşında?

Programda kendisinin 19-20 yaşlarında zannedildiğini ancak 30 yaşında olduğunu söyleyen Karta, gerçek yaşını da böylece açıklamış oldu

Gamze Nur Karta Evli mi? Eşi Kim?

Uzun süredir Mehmet Karta ile evli olan Gamze Nur Karta, 2025 yılının başında sosyal medya üzerinden “Mehmet’ten ayrılma kararı aldım” diyerek dikkat çekmişti. Ancak çift, geçtiğimiz Mayıs ayında çekilen bir video ile barıştıklarını duyurmuştu.

Gamze Nur Karta Mesleği Nedir?

Oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılık yapan Gamze Nur Karta, aynı zamanda sosyal medyada aktif bir Youtuber olarak milyonlarca takipçiye sahip.

“Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filminde Akaşa rolüyle izleyici karşısına çıkan Gamze Nur Karta, performansıyla beğeni topladı. Film, dizinin hayranları tarafından ilgiyle takip edildi.