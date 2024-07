Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978'de İzmir'de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'in Ödemiş ilçesinde tamamlamıştır. 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dönem ikincisi olarak mezun olmuş ve TUS sınavında 7 kez dereceye (ilk 10) girmiştir. İç Hastalıkları, Radyoloji, Fizyoloji ve Deneysel Tıp, Sinirbilim (Neuroscience) Anabilim Dallarında Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

Kasım 2012'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Fizyoloji ve Deneysel Tıp alanında uzman olmuştur. Mayıs 2013 ile Aralık 2014 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır. Ocak 2015'ten itibaren Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmaktadır ve bu üniversiteye ait Gebze'de bulunan "Deneysel Tıp Enstitüsü"nün (İn-Vitro ve İn-Vivo Lab) kurucusu ve yöneticisidir.

Mayıs 2018'de Fizyoloji ve Deneysel Tıp alanında Doçent Dr. unvanını almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir ve bekardır. Oksitosin ve nöroproteksiyon konularında uluslararası alanda tanınan bir bilim insanıdır ve otizm tedavisinde yeni tedavi ajanlarını literatüre kazandırmıştır. İnflamasyon ve davranış, diyabet, metabolik sendrom gibi konular diğer çalışma alanlarıdır.

Amerika Birleşik Devletleri Illinois eyaletinde "Experimental Medicine" ve Türkiye'de "Cephalink" adlı laboratuvarların kurucusudur. Uluslararası Otolojik Cerrahi Derneği’nden 2013 yılında "Politzer Ödülü" ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’nden "Jacques Duparc Ödülü" almıştır. Ayrıca, ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülleri kazanmıştır.

Uluslararası indekslerde (SCI ve SCI-E) dizinlenen dergilerde 100’den fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır. İstanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine, İstanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Transplantation ve kendisine ait Journal of Experimental and Basic Medical Sciences dergilerinin editörüdür.

Erbaş'ın temel amacı, psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar, özellikle otizm, için Türkiye'den bilim üretmektir.