Arpa demonstrasyonları, İl Müdürlüğü teknik personeli kontrolünde 3 ilçede, 8 köyde, 8 çiftçi ile uygulandı.

Uygulanan demonstrasyonlardan Özlüce köyünde yapılan demonstrasyonun hasadına İl Müdürü Tanju Özkaya katıldı.

İl Müdürü Tanju Özkaya, çiftçilerle yeni çeşitler ve Müdürlük çalışmaları ile ilgili sohbet etti.

İl Müdürü Özkaya hasatla alakalı şunları söyledi: “İlimizin en önemli ürünlerinden biri arpadır. Arpa özellikle hayvancılıkta kullanılan vazgeçilmez bir yemlik üründür. Bakanlığımız araştırma kuruluşlarınca son yıllarda yeni ve daha verimli tohum geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmekte olup bunun sonucunda dayanıklı ve yüksek verimli çeşitler geliştirilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bizde geliştirilen bu yeni çeşitlerin ekimlerini çiftçi şartlarında uygulayarak yerli tohumluklarımızı çiftçilerimize ve kamuoyuna tanıtmaktayız. Çiftçimizin aldığı verimi artırarak İlimizin üretimini artırmayı amaçlamaktayız. Bu çalışmalarda, Bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Akar, Anka06, Sayım40, Burakbey, Bozlak, Sinanbey, Asil, Misket, Tosunpaşa, Yalın, Cacabey ve Anka13 çeşitleriyle Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Ayrancı – Keykubat çeşitleri olmak üzere 14 değişik arpa çeşidi ekildi. Bu demonstrasyonlar üretim sezonu boyunca teknik personelimizce takip edildi. Bu yıl yaşanan olumsuz iklim faktörlerine rağmen güzel sonuçlar alındı. Kuru şartlarda dekardan 250 kilogram ile 500 kilogram arasında verimler alındı. Çiftçilerimize bu çeşitleri tavsiye ediyoruz. Çeşitler hakkında daha detaylı bilgi almak isteye çiftçilerimiz İl Müdürlüğümüze müracaat edebilirler.”