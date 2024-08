11 Aralık 1931 tarihinde Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde doğmuş ve 19 Ocak 1990 tarihinde vefat etmiştir. 1970'lerin sonlarından 1980'lerin başlarına kadar, dünya çapında tanınan ve etkili bir figür haline gelmiştir.

Osho, farklı dinlerin öğretilerini sentezleyen yaklaşımıyla bilinir. Meditasyon, mistisizm ve kişisel gelişim üzerine yazdığı ve konuştuğu eserlerle tanınmıştır. Eserlerinde din, cinsellik, kişisel özgürlük ve insan bilinci gibi konuları derinlemesine ele almıştır.

OSHO'NUN ÖNE ÇIKAN ESERLERİ:

"The Book of Secrets" (Sırlar Kitabı): Meditasyon ve kişisel gelişim üzerine kapsamlı bir inceleme.

"Bhagavad Gita: The Song of the Supreme" (Bhagavad Gita: Yüce Şarkı): Hindistan'ın kutsal metinlerinden Bhagavad Gita'ya dair özgün yorumlar.

"The Art of Loving" (Aşkın Sanatı): Aşk ve ilişkiler üzerine derinlemesine bir analiz.

"Courage: The Joy of Living Dangerously" (Cesaret: Tehlikeli Yaşamanın Keyfi): Cesaret ve risk almanın yaşamı nasıl zenginleştirebileceğini tartışan bir eser.

"The Book of Wisdom" (Bilgelik Kitabı): Bilgelik ve yaşamın anlamına dair içgörüler.

"Meditation: The First and Last Freedom" (Meditasyon: İlk ve Son Özgürlük): Meditasyonun kişisel özgürlük üzerindeki etkileri.

"Intimacy: Trusting Oneself and the Other" (Duyarlılık: Kendi Kendine ve Diğerine Güvenmek): İçsel güven ve samimiyet üzerine bir çalışma.

Osho'nun öğretisi, köylerinde düzenlediği meditasyon kampları ve dini topluluklar aracılığıyla geniş kitlelere ulaştı. Ancak, bu topluluklar ve özellikle 1980'lerde Oregon, ABD'de kurulan Rajneeshpuram topluluğu, çeşitli tartışmalara ve eleştirilere yol açtı. Osho'nun mirası, hem tutkulu takipçileri hem de eleştirmenleri tarafından geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir.