Eski futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş’ta gerçekleştirilen Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sırasında tutuklandı. Hakkında "suçluyu kayırma" suçlamasıyla arama kaydı bulunduğu tespit edilen Sarnıç, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Sarnıç şu anda Bakırköy Kadın Cezaevi'nde bulunuyor.

YAĞMUR SARNIÇ KİMDİR?

1993 doğumlu Yağmur Sarnıç, iç mimarlık mesleğiyle tanınmaktadır. 2012 yılında Fransa'da eski milli futbolcu Emre Aşık ile evlenen Sarnıç, bu evlilikle birlikte "Aşık" soyadını aldı. 2017 yılında yaşadığı tartışmalar ve magazin haberleriyle dikkat çeken Sarnıç, 2018'de boşanma kararı aldı ve 2019 yılında yeniden bir araya geldiler. Ancak ihanet iddiaları nedeniyle boşanma süreci tekrar başladı. Bu dönemde Sarnıç, "Aşık" soyadını bırakarak eski soyadı olan "Sarnıç"ı kullanmaya başladı.

Boşanma davası oldukça çekişmeli geçti ve Emre Aşık’ın çocukların velayetini alması yeni krizlere yol açtı. Sarnıç’ın bu süreçte yaşadığı sinir krizi anları basına yansıdı. Sarnıç’ın, Emre Aşık ile evliliğinden üç çocuğu bulunmaktadır.

YAĞMUR SARNIÇ NEDEN TUTUKLANDI?

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan Yağmur Sarnıç’ın GBT kontrolünde "suçluyu kayırma" suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Sarnıç, Beşiktaş Polis Merkezi'ne götürüldü ve ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

Emre Aşık'ı öldürme suçlamasıyla ilgili dava ise devam ediyor.