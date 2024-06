Sınavın tamamlanmasıyla birlikte, saat 12.50 itibarıyla çıkış yapan adaylar, puanlarını hesaplamak için ekran başına geçti. Ortaokul 8. sınıf öğrencileri, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar. Doğru ve yanlış cevap sayılarını hesaplamak isteyenler için detaylar oldukça önemli. İşte, 2024 LGS puan hesaplama süreci adım adım:

LGS sınavları 2 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre, sınav sonuçları 28 Haziran'da adayların erişimine sunulacak. Sınavdan çıkan adaylar, tahmini doğru ve yanlış cevap sayılarına göre puanlarını hesaplamak için sabırsızlanıyorlar. Sayısal alanda 40, sözel alanda ise 50 soru yer aldı. Elde edilen puanlar, öğrencilerin lise tercihlerinde kritik bir rol oynayacak. Bu nedenle, adaylar LGS puan hesaplama sürecinin detaylarına odaklanıyorlar. Sınavda hatalı soru olması durumunda ise değerlendirme tekrar yapılacak ve puanlar yeniden hesaplanacak.

LGS puan hesaplaması, sözel ve sayısal bölümlere ait her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayılarının belirlenmesiyle başlar. Her bir alt testin ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanlarının toplamının öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilir. Standart sapma hesaplaması için ise ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılır. Sonuçlar, öğrencilerin puanlarına dönüştürülürken özel formüller kullanılır.

Bununla birlikte, her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. Bu da demektir ki, LGS'de 3 yanlış, 1 doğruyu götürecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru ya da soruların çıkması durumunda ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili kanun hükmünde kararnamesine göre işlem yapılacak ve puanlama yeniden düzenlenecektir. Sonuçlar, 28 Haziran 2024'te https://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak ve sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Ancak sınavın geçersiz sayılacağı durumlar da bulunmaktadır. Bunlar arasında, başvuru şartlarını taşımadan sınava girmek, cevap kâğıdının eksik ya da zarar görmüş olması, kopya çekmek veya vermek, geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesini ibraz edememek gibi durumlar yer almaktadır.

LGS 2024 puan hesaplama süreci ve sınav sonuçlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edin.