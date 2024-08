Kemal Has, Türkiye'nin iş dünyasında önemli bir isim olarak öne çıkmış ve toplumsal olaylarda etkili bir rol oynamıştır. Peki, Kemal Has kimdir ve nasıl öldü? İşte ayrıntılar...

KEMAL HAS KİMDİR?

Kemal Has, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biridir ve Has Holding'in kurucusudur. İş hayatına İstanbul Bankası, Coca Cola, Has Meyva Suları, Metal Kapak ve Pe-Re-Ja gibi önemli markaların başarısına katkıda bulunarak başlamıştır. Ayrıca, finans sektöründe de etkili bir figür olarak tanınmıştır. İstanbul Bankası'nın patronu olarak tanınan Has, Coca Cola'nın Türkiye'de üretim ve dağıtım süreçlerinde de büyük katkılar sağlamıştır.

Kemal Has, ağabeyi Kadir Has ile birlikte çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmuş, Coca-Cola'nın Türkiye'ye getirilmesi sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Ancak, bu işbirliği çeşitli anlaşmazlıklar ve çatışmalarla gölgelenmiştir.

KEMAL HAS NEDEN ÖLDÜ?

Kemal Has, 5 Mart 1975 tarihinde, Levent'teki Metal Kapak fabrikası önünde ortağı Ahmet Celepçi tarafından düzenlenen bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 42 yaşında ölen Kemal Has'ın cinayetinin ardındaki sebepler ve faillerle ilgili ayrıntılar netlik kazanmamış olsa da, olayın büyük ölçüde iş hayatında yaşanan anlaşmazlıklar ve çıkar çatışmalarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Kemal Has'ın ölümünden sonra, eşi Bilgi Has, Has Holding'in yönetimini devralmış, ancak medya yatırımları ve mali sorunlar nedeniyle holding zor günler geçirmiştir. Kemal Has'ın ölümü, Coca-Cola'nın Türkiye'deki faaliyetleri üzerinde de önemli etkiler yaratmıştır.

Bu olay, sadece bir bireyin değil, aynı zamanda bir dönemin izlerini taşır ve Türkiye'nin toplumsal ve siyasi tarihinde önemli bir yer edinmiştir.