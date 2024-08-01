Türkiye'nin gündemine oturan trajik bir olayla yeniden dikkat çeken Abdüllatif Şener'in eşi Berrin Şener hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Abdüllatif Şener'in eşi Berrin Şener kimdir?

BERRİN ŞENER’İN HAYATI VE AİLEVİ BİLGİLER

Abdüllatif Şener ve Berrin Şener uzun yıllardır evli. Çiftin evlilik tarihine dair kesin bir bilgi bulunmamakta. Bu evlilikten dört çocukları dünyaya geldi. Çocuklarından biri Bedirhan Şener, diğer kızı ise Elif Zehra Şener'dir. Berrin Şener ve kızı Elif Zehra Şener, 19 Mayıs 2011'de bir trafik kazası geçirmiştir.

Berrin Şener, eşi Abdüllatif Şener'in aktif siyasi kariyerinde zaman zaman medyada yer almıştır. Şener çiftinin özel hayatı, Türkiye’nin yakın dönem siyasi gündeminde de önemli bir yer tutmaktadır.

Bu olayın ardından Berrin Şener’in kim olduğu ve hayatı hakkında yapılan araştırmalar, kamuoyunun ilgisini çekmiştir.